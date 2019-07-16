ЦИК не нашел на выборах в МГД ни одного случая браковки подписей реальных людей

Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов Мосгордуму были бы признаны недействительными. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев по итогам встречи с оппозиционными кандидатами.

«Я знаю некоторых, подписи которых вначале были признаны недействительными, а потом оказалось, что все эти подписные листы приняты», — заявил Булаев.

Он заметил, что речи об отклонении подписей в поддержку этих людей в ЦИК не было. Ни одна фамилия, подчеркнул Булаев, незаконно из списка исключена не была. Кроме того, зампредседателя ЦИК назвал распространение подобных сообщений «вещами, которые вбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации».

Напомним, накануне, 15 июля, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов встретился с оппозиционными кандидатами. Илья Яшин, Любовь Соболь, которым грозит снятие с выборов за поддельные подписи, пытались превратить встречу в очередную провокацию.

При этом юрист ФБК Соболь не раз в ходе сбора подписей попадала в скандал. Правоохранители обнаружили в квартире в Москве целый «цех» по подделке подписей за кандидата. Кроме того, сотрудник штаба ближайшей соратницы Алексея Навального рассказал об атмосфере паранойи, царившей у нее в команде. Вскоре Соболь уличили в «сборе» подписей давно покойных граждан. С фабрикацией подписей отличился и кандидат Дмитрий Гудков, которые не стеснялся «рисовать» документы и для членов своей команды.