Пушкина предложила создать федеральный реестр недобросовестных опекунов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила ограничить число детей, которых может усыновить одна семья. Пока такого законопроекта нет, но она поддержит его, если он поступит в Госдуму.

По мнению Плетневой, это позволит сделать родителей более бескорыстными и пресечь их стремление к материальной выгоде от усыновленных детей. Она отметила, что подобной точки зрения придерживается и уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

«Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность», — сказала Плетнева РИА Новости.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в теории поддержала инициативу Плетневой. Об этом депутат заявила корреспонденту «Политики Сегодня».

«Понятна эмоциональная мотивация. Но, если закон будет принят, то такие родители, например, как бизнесмен Роман Авдеев, усыновивший 17 детей, перестанут существовать», — сетует Пушкина.

Депутат уверена, что решить проблему необходимо иначе. Так, следить за тем, в каких целях усыновляется тот или иной ребенок, можно с помощью создания Федерального реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приемных, либо патронатных родителей, а также людей, лишенных родительских прав. Такая технология поможет отсеивать «недобросовестных родителей».