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14:30   16 Июля 2019
Россия

Лавров заявил, что РФ приветствует переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Лавров заявил, что РФ приветствует переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована, чтобы правительство и оппозиция Венесуэлы как можно скорее пришли к договоренностям. Москва приветствует переговоры на Барбадосе, отметил он.

«Мы приветствуем те переговоры, которые идут в рамках так называемого процесса Осло», — подчеркнул Лавров.

Такое заявление он сделал во вторник, 16 июля, на брифинге по итогам переговоров с ямайским коллегой. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что начавшийся в Норвегии диалог по урегулированию в республике продолжится. Власти Норвегии отметили прогресс на проходивших в мае в Осло переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы.

Ситуация в Венесуэле обострилась, когда 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Лавров заявил, что РФ приветствует переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия против вмешательства во внутренние дела других стран, эта приводит к трагическим последствиям. Так он ответил на вопрос журналистов по ситуации в Венесуэле.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #мид #лавров #венесуэла #мадуро

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