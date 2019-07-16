Зеленский хочет провести на Украине Олимпиаду

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Киев разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады. Речь об этом зашла на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

«Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в стране необходимо развивать спортивную структуру. Позже эти новые спортивные объекты можно будет задействовать во время проведения Игр.

Ближайшая Олимпиада, на проведение которой Украина может претендовать, — зимние ОИ 2030 года или летние ОИ 2032 года.