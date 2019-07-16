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14:35   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский хочет провести на Украине Олимпиаду

Зеленский хочет провести на Украине Олимпиаду

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Киев разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпиады. Речь об этом зашла на встрече с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

«Мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в стране необходимо развивать спортивную структуру. Позже эти новые спортивные объекты можно будет задействовать во время проведения Игр. 

Ближайшая Олимпиада, на проведение которой Украина может претендовать, — зимние ОИ 2030 года или летние ОИ 2032 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#олимпиада #украина #спорт #зеленский

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