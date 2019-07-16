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14:26   16 Июля 2019
Россия

Россиян перестанут обвинять в шпионаже за покупку аудиозаписывающих приборов

Россиян перестанут обвинять в шпионаже за покупку аудиозаписывающих приборов

Законодатели уточнили понятие «спецсредства». Проект о внесении поправки с новым термином в УК РФ и КоАП приняли во вторник в Государственной думе. Об этом 16 июля сообщает ТАСС. 

Уточнение понятия «спецсредства» исключит возможность необоснованного обвинения в шпионаже, считают авторы инициативы. 

Согласно тексту законопроекта, специальные технические средства — это приборы, комплексы, системы, устройства, инструменты для проникновения в помещения, а также программы для получения доступа к информации, ее обработки и передачи. В УК РФ также отмечается, что это устройства, предназначенные для скрытого получения информации. 

Россиян перестанут обвинять в шпионаже за покупку аудиозаписывающих приборов

Законодатели отдельно добавили, что приборы и комплексы, которые могут снимать, записывать или фотографировать, и при этом находятся свободном обороте и имеют маркировку, не относятся к таким техсредствам. В качестве исключения перечислены устройства, которые после доработки могут собирать информацию личного, семейного или коммерческого характера, охраняемую законом.

Таким образом, депутаты вывели свободно продающиеся адиозаписывающие приборы из-под статей УК о шпионаже.

Новые поправки внесены в статью 138. 1 УК РФ о незаконном обороте специальных технических средств. По ней предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Что касается изменений КоАП, в него добавляется ссылка на определение из УК РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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