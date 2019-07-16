Зеленский проехался за рулем Tesla

Президент Украины Владимир Зеленский проехался за рулем электрокара Tesla и выложил ролик из салона машины на своей странице в Facebook.

На кадрах украинский лидер рассказал о своей политической партии «Слуга народа» и о том, как она намерена завоевать места в Верховной раде. По мнению президента, выборы в парламент стоит проводить по мажоритарной избирательной системе. Сейчас, считает Зеленский, среди нардепов много нечестных людей. Однако, заверил он, с его «самой лучшей партией» ситуация в Раде изменится.

Пару лет назад, тогда еще не являющийся президентом Украины, актер проехался на велосипеде по Киеву нагишом для одной из сцен в телешоу, чем вызвал большой ажиотаж. В 2017 году Зеленский исполнял роль в сериале «Слуга народа».