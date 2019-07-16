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13:53   16 Июля 2019
Россия

Екатерина Стриженова попала в аварию

Екатерина Стриженова попала в аварию

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию с грузовиком. Об этом 16 июля актриса театра и кино сообщила в Instagram. 

Стриженова рассказала, что во вторник в 3:50 ехала на утренний эфир и спала на заднем сидении.

«И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — поделилась телеведущая. 

Она добавила, что в ДТП никто не пострадал, все отделались только испугом. Журналистка заявила, что никогда не знаешь, что может ждать впереди, и пожелала подписчикам доброго утра. 

«Будем ценить каждый день», — резюмировала она. 

В свою очередь, поклонники пожелали актрисе здоровья. Некоторых новость возмутила, и они заявили, что водитель грузовика должен быть привлечен к ответственности, ведь все могло закончиться трагедией. 

Стриженова с 1997 года ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дтп #общество

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