Телеведущая Екатерина Стриженова попала в аварию с грузовиком. Об этом 16 июля актриса театра и кино сообщила в Instagram.

Стриженова рассказала, что во вторник в 3:50 ехала на утренний эфир и спала на заднем сидении.

«И вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик!» — поделилась телеведущая.

Она добавила, что в ДТП никто не пострадал, все отделались только испугом. Журналистка заявила, что никогда не знаешь, что может ждать впереди, и пожелала подписчикам доброго утра.

«Будем ценить каждый день», — резюмировала она.

В свою очередь, поклонники пожелали актрисе здоровья. Некоторых новость возмутила, и они заявили, что водитель грузовика должен быть привлечен к ответственности, ведь все могло закончиться трагедией.

Стриженова с 1997 года ведет программу «Доброе утро» на Первом канале.