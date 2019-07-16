СПЧ предлагает создать единую базу россиян, пропавших за рубежом

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает создать единую базу россиян, пропавших за рубежом. Об этом сообщил член Совета, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

«Тема защиты россиян за рубежом дважды поднималась на встрече с президентом. В этом году мы подготовили и передали в МИД предложения о поддержке соотечественников за рубежом. Мы исходили из предложений граждан, которые поступают. В основном это сообщения из Украины, Прибалтики, есть несколько из США. Наше предложение для органов исполнительной власти — создание Единой базы россиян, пропавших за рубежом», — сказал Брод.

Правозащитники также предложили создать центр правового мониторинга из числа профильных некоммерческих организаций и организовать «горячую линию» для обращений граждан.