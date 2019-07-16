Мэр Красноярска вручил местным чиновникам «подметалки-подгоняйки»

Градоначальник Красноярска Сергей Еремин передал главам районов «атрибуты чистоты» — совки и щетки. Он подчеркнул, что порядок в городе зависит как от власти, так и от бизнеса.

«Метлы «подметалки-подгоняйки» должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное», — написал мэр на своей странице в соцсетях.

Сообщение сопровождает видео, на котором видно, как Еремин раздает чиновникам метлы и щетки. Кроме того, мэр поделился впечатлениями от поездки на проспект имени газеты «Красноярский рабочий», где ему показали двор, который якобы хорошо убирают. Еремин подчеркнул, что остался недоволен работой дворников.