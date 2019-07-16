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 Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

13:28   16 Июля 2019
Весь мир

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Полиция Италии нашла оружейный склад и баннеры с неофашистской символикой, принадлежащие болельщикам туринского ФК «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia в понедельник, 15 июня.

Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок. Обыски прошли в одном из помещений в Турине, где собираются скинхеды ультрас-группировки «Други». Помимо баннеров, полиция нашла винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».

По итогам рейда правоохраители арестовали трех человек, в том числе экс-сотрудника пограничной службы Фабио Дель Берджоло, который баллотировался на выборы в сенат.

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Автор: Арсений Аскольский
#италия #оружие #ювентус #ультрас

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