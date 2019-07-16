Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Полиция Италии нашла оружейный склад и баннеры с неофашистской символикой, принадлежащие болельщикам туринского ФК «Ювентус». Об этом сообщает Football Italia в понедельник, 15 июня.

Итальянские полицейские провели рейд в рамках расследования деятельности фанатских группировок. Обыски прошли в одном из помещений в Турине, где собираются скинхеды ультрас-группировки «Други». Помимо баннеров, полиция нашла винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».

По итогам рейда правоохраители арестовали трех человек, в том числе экс-сотрудника пограничной службы Фабио Дель Берджоло, который баллотировался на выборы в сенат.