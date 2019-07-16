Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию источника РИА Новости о том, что американские и британские спецслужбы готовят фейки об окружении президента РФ Владимира Путина, а также о руководстве Минобороны.

Ожидается, что их используют, чтобы оправдать введение очередного пакета санкций против России.

«Детальной информацией я не располагаю, [...] но исключать продолжения этой кампании по дезинформации, в том числе по отношению к лицам, имеющим отношение к российскому президенту, мы не можем», — сказал Песков.

Источник агентства ранее сообщил, что сейчас в активную фазу вступила антироссийская кампания, которой руководят западные спецслужбы. По его словам, кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта». Речь идет о скандале, связанном с публикацией в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году.

Запад искусственно формирует необходимую повестку, осуществляет вбросы через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Потом фейковые новости публикуют СМИ, которые подконтрольны крупным американским финансистам, например, Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру.