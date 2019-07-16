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Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

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Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

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13:08   16 Июля 2019
Россия

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию источника РИА Новости о том, что американские и британские спецслужбы готовят фейки об окружении президента РФ Владимира Путина, а также о руководстве Минобороны.

Ожидается, что их используют, чтобы оправдать введение очередного пакета санкций против России.

«Детальной информацией я не располагаю, [...] но исключать продолжения этой кампании по дезинформации, в том числе по отношению к лицам, имеющим отношение к российскому президенту, мы не можем», — сказал Песков.

Источник агентства ранее сообщил, что сейчас в активную фазу вступила антироссийская кампания, которой руководят западные спецслужбы. По его словам, кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта». Речь идет о скандале, связанном с публикацией в западных СМИ досье об оффшорах в 2015 году. 

Запад искусственно формирует необходимую повестку, осуществляет вбросы через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Потом фейковые новости публикуют СМИ, которые подконтрольны крупным американским финансистам, например, Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #фейк

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