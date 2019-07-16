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13:38   16 Июля 2019
Россия

Сенатор на примере Instagram объяснила, как работает закон об оскорблении госсимволов

Сенатор на примере Instagram объяснила, как работает закон об оскорблении госсимволов

Вслед за социальной сетью Facebook, где Генпрокуратура РФ обнаружила картинку, с нецензурной интерпретацией названия России и свастикой на фоне герба страны, в поле зрения главного надзорного ведомства попал Instagram. В популярном сервисе обмена фотографиями было опубликовано изображение, выражающее непристойные действия с флагом России.

По требованию Генпрокуратуры удалять оба оскорбления госсимволов принялся Роскомнадзор, направив соцсетям уведомления о внесении страниц в единый реестр запрещенной информации.

Соавтор законопроекта о наказании за оскорбление госсимволов и власти в интернете, член Совета Федерации Людмила Бокова, отвечая на вопрос «Политики Сегодня», правильно ли работает вступивший в силу закон, заметила, что до недавних пор государство не могло защитить свои символы в интернете.

«У нас на сегодняшний день существует законодательство о надругательстве над госсимволами в публичном пространстве, на улице, условно говоря. Соответствующая статья подпадает под хулиганство. Это действует точно также в отношении средств массовой информации, которые себе этого не позволяют, а вот интернет-ресурсы, это пространство, не было в законе прописано, поэтому оно было добавлено в действующее законодательство», — сказала сенатор.

Сенатор Бокова напомнила депутатам и чиновникам, как правильно оскорбляться на шутки в интернете

Кто власть, за оскорбление которой в интернете грозит наказание, в новом законе прописано четко. Он касается государственных символов и государственной власти по Конституции РФ. Это президент, Федеральное собрание, Конституционный и Верховный суды, напомнила Бокова. Для иных случаев уязвленного достоинства ассоциирующих себя с властью людей предусмотрены другие законы. Например, требование 23-летнего кировского депутата Павла Валенчука наказать шутников «ВКонтакте» за картинку с предложением записываться к нему на «бровки и ноготочки» по статье «оскорбление представителя власти» Бокова сочла неуместным.

«Есть законодательство защищающее честь и достоинство, им можно воспользоваться. — напомнила сенатор.— Данный законопроект [об оскорблении власти и госсимволов] не распространяется на случаи, где и так все уже прописано достаточно давно».

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за правоприменительной практикой закона об оскорблении власти и фиксирует «перегибы в этой области». Согласно подписанному 18 марта главой государства закону, оскорбившему госсимволы в интернете грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

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Автор: Марк Григорьев
#интернет #роскомнадзор #бокова #госсимволы

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