Сенатор на примере Instagram объяснила, как работает закон об оскорблении госсимволов

Вслед за социальной сетью Facebook, где Генпрокуратура РФ обнаружила картинку, с нецензурной интерпретацией названия России и свастикой на фоне герба страны, в поле зрения главного надзорного ведомства попал Instagram. В популярном сервисе обмена фотографиями было опубликовано изображение, выражающее непристойные действия с флагом России.

По требованию Генпрокуратуры удалять оба оскорбления госсимволов принялся Роскомнадзор, направив соцсетям уведомления о внесении страниц в единый реестр запрещенной информации.

Соавтор законопроекта о наказании за оскорбление госсимволов и власти в интернете, член Совета Федерации Людмила Бокова, отвечая на вопрос «Политики Сегодня», правильно ли работает вступивший в силу закон, заметила, что до недавних пор государство не могло защитить свои символы в интернете.

«У нас на сегодняшний день существует законодательство о надругательстве над госсимволами в публичном пространстве, на улице, условно говоря. Соответствующая статья подпадает под хулиганство. Это действует точно также в отношении средств массовой информации, которые себе этого не позволяют, а вот интернет-ресурсы, это пространство, не было в законе прописано, поэтому оно было добавлено в действующее законодательство», — сказала сенатор.

Кто власть, за оскорбление которой в интернете грозит наказание, в новом законе прописано четко. Он касается государственных символов и государственной власти по Конституции РФ. Это президент, Федеральное собрание, Конституционный и Верховный суды, напомнила Бокова. Для иных случаев уязвленного достоинства ассоциирующих себя с властью людей предусмотрены другие законы. Например, требование 23-летнего кировского депутата Павла Валенчука наказать шутников «ВКонтакте» за картинку с предложением записываться к нему на «бровки и ноготочки» по статье «оскорбление представителя власти» Бокова сочла неуместным.

«Есть законодательство защищающее честь и достоинство, им можно воспользоваться. — напомнила сенатор.— Данный законопроект [об оскорблении власти и госсимволов] не распространяется на случаи, где и так все уже прописано достаточно давно».

Ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за правоприменительной практикой закона об оскорблении власти и фиксирует «перегибы в этой области». Согласно подписанному 18 марта главой государства закону, оскорбившему госсимволы в интернете грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.