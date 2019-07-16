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Законопроект об отмене закона о госязыке внесли в Раду

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16:31   16 Июля 2019
Россия

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

ФАН-ТВ рассказало, как отец, экстремисты и Навальный не помогли Жданову стать депутатом

Федеральное агентство новостей выпустило получасовой фильм-расследование, в котором тщательно разобраны методы пособников Алексея Навального, пытающихся пробиться в Мосгордуму. 

Помимо прочих одиозных персонажей в «Анатомии протеста МГД» подробно рассматривается персона директора ФБК Ивана Жданова, также попытавшего удачу на выборах в столичный парламент, но пролетающего из-за большого числа недостоверных подписей.

Неудивительно, что Жданов решился на подделку, ведь оппозиционер так и не смог заработать популярность среди москвичей. На его канале на YouTube всего 800 подписчиков, а на встречи с экс-кандидатом приходили от силы 50 человек. 

Единственное, чем «известен» директор ФБК — покупка диплома в одном из престижных московских ВУЗов. Его отец — чиновник из Нарьян-Мара Юрий Джанов заплатил университету приличную сумму за обучение отпрыска. Однако после того, как Жданов-младший получил диплом, на сомнительные операции обратила внимание прокуратура. Чете Ждановых удалось избежать ответственности из-за истечения срока давности. 

В попытках сделать себе имя мажор и пошел на выборы в Мосгордуму. Не имея популярности даже в кругу своих подельников, Жданову пришлось поставить руководить своим предвыборным штабом Бориса Золотаревского. Директора ФБК совсем не смутило, что тот является весьма сомнительной фигурой и имеет проблемы с законом. В частности, Золотаревский фигурирует в деле о нанесении вреда здоровью, а также в его доме обнаружили литературу экстремистской организации, запрещенной в России, «Свидетели Иеговы». 

Примечательно, что на выборы Жданов шел по районам Аэропорт, Войковский, Коптево и Сокол, однако там он не живет и прописки не имеет.

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Автор: Алла Ларионова
#расследование #навальный #жданов #фбк #мосгордума

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