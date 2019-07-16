Песков подтвердил, что Кремль готовится к визиту Путина в Венгрию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле идет подготовка к визиту главы государства Владимира Путина в Венгрию. Об этом пишет ФАН.

«Действительно, подготовка к такой встрече идет», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может отправиться с рабочей поездкой в Венгрию 30 октября. Ожидается, что он обсудит с премьером республики Виктором Орбаном вопросы поставок газа, а также сотрудничество в сфере атомной энергетики.