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12:27   16 Июля 2019
Россия

Песков подтвердил, что Кремль готовится к визиту Путина в Венгрию

Песков подтвердил, что Кремль готовится к визиту Путина в Венгрию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле идет подготовка к визиту главы государства Владимира Путина в Венгрию. Об этом пишет ФАН.

«Действительно, подготовка к такой встрече идет», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может отправиться с рабочей поездкой в Венгрию 30 октября. Ожидается, что он обсудит с премьером республики Виктором Орбаном вопросы поставок газа, а также сотрудничество в сфере атомной энергетики.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #венгрия

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