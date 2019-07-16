Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил финальное решение по делу о скифском золоте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 16 июля.

Судьям необходима дополнительная информация относительно прав собственности, отмечается в документе. Ранее первая инстанция постановила вернуть исторические реликвии Украине, но Россия решение обжаловла.

Разбирательства вокруг принадлежности скифского золота длится уже пять лет. Коллекцию вывезли из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до воссоединения Крыма с Россией.

После завершения выставки в августе 2014 года Москва и Киев не смогли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил вернуть коллекцию Украине. Крымская сторона подала апелляцию.