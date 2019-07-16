Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

 Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу
Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

 Закон о государственном языке вступил в силу на Украине

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

 Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу
Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

 Закон о государственном языке вступил в силу на Украине

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

12:08   16 Июля 2019
Весь мир

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил финальное решение по делу о скифском золоте. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 16 июля. 

Судьям необходима дополнительная информация относительно прав собственности, отмечается в документе. Ранее первая инстанция постановила вернуть исторические реликвии Украине, но Россия решение обжаловла.

Разбирательства вокруг принадлежности скифского золота длится уже пять лет. Коллекцию вывезли из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до воссоединения Крыма с Россией.

После завершения выставки в августе 2014 года Москва и Киев не смогли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил вернуть коллекцию Украине. Крымская сторона подала апелляцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #крым #скифское золото

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...