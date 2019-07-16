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12:32   16 Июля 2019
Россия

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Государственный стандарт для фотосессии с новорожденными разработают в России к 2020 году.  Об этом говорится на сайте Росстандарта во вторник, 16 июля. Новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно.

Съемку у фотографа могут заказать только родители младенца или его законные представители. Перед началом фотосессии они должны дать письменное согласие на съемку и присутствовать на ней.

Работать с новорожденными смогут только совершеннолетние фотографы с медкнижкой, без судимости, вредных привычек, психических расстройств, а также  социально опасных (ВИЧ, гепатит, туберкулез и другие) или кожных заболеваний.

Фотографов обязали учитывать особенности новорожденных и использовать спецтехнику, чтобы не беспокоить детей. Помещение для фотосъемки необходимо проветривать и кварцевать после каждого клиента.

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Автор: Арсений Аскольский
#фотография #новорожденные #младенцы #гост

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