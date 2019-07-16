Общественники поддержали создание «дачных» избирательных участков на выборах в Петербурге

Председатель СПБ РООС «Урожай» Атаманчук Сергей написал письмо члену Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александру Броду с жалобой от представителей садоводства. Жители Ленобласти терпят неудобства во время выборов и просят решить эту проблему, говорится в письме.

Ограничение садоводов в избирательных правах — острая проблема в преддверии выборов в Санкт-Петербурге. Миллионы людей, проживающих в Ленобласти, вынуждены регулярно выезжать за сотни километров для голосования.

«Мы знаем, что для того, чтобы обеспечить голосование десятков оленеводов в тундре государство организует работу вертолетов и тратит много денег. <…>. Раньше не было закона, чтобы приблизить участки к садоводам, но теперь-то он появился», — напомнил Атаманчук в письме.

Ранее в СМИ писали, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга намерена открыть всего 33 избирательных участка в садоводствах. Такого количества на всех не хватит, уверены садоводы. На территории Ленобласти насчитывается более полумиллиона хозяйств, а с ними задействованы 2,5 миллиона горожан. По словам Атаманчука, все садоводы заинтересованы в открытии избирательных участков рядом с их хозяйствами. Кроме острой проблемы неудобства решится и другая — явка на выборах станет заметно выше. Таким образом, удастся убить двух зайцев сразу.

В общероссийском общественном движении «Корпус «За чистые выборы» объяснили, почему требование садоводов полностью соответствует федеральным и региональным законам. Если закон предполагает голосование избирателей за территорией субъекта РФ (в случае садоводов — на территории Ленобласти), таких граждан должны включить в список избирателей по месту нахождения. Избирательные комиссии, в свою очередь, имеют право образовывать избирательные участки для людей из списка избирателей по месту нахождения (для садоводов). Отмечается, что количество таких участков и их местоположение определяет организующая избирательная комиссия.

Таким образом, возмущение садоводов по поводу отсутствия избирательных участков рядом с их домами оправдано и законно. Более того, в законе «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга» уже содержится решение проблемы.

Президент Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Александр Ходачек поддержал создание избирательных участков в Ленобласти.

«Я за создание таких участков, так как примерно 2,5 миллиона петербуржцев в это время находятся на дачах. Контроль должны организовать избирком Санкт-Петербурга, наблюдатели от кандидатов и общественных организаций», — отметил он.

По мнению исполнительного директора Межрегионального отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрия Кухто, контроль в день выборов на дачных избирательных участках должен быть усилен.

«Поддерживаю организацию таких участков. Контроль необходимо усилить за счет общественных наблюдателей, размещения камер видеонаблюдения и более интенсивного информирования избирателей-дачников и садоводов», — заявил он.

Ассоциация по защите избирательных прав также опросила мнение авторитетных общественников и представителей политической и деловой элиты Петербурга по поводу проблем на этапе регистрации кандидатов. Выяснилось, что большинство оценивают текущий этап выборов позитивно.

Так, гендиректор фонда «Будущее Родины» Кюри Усманов отметил, что избирательная комиссия проводит кампанию в соответствии с законом.