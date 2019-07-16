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12:12   16 Июля 2019
Россия

Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму после 22 июля

Памфилова готова встретиться с кандидатами в Мосгордуму после 22 июля

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала предложение ЦИК о встрече с кандидатами в Мосгордуму после 22 июля. Она отметила, что в это время будет еще «не совсем здорова», но надеется, «что будет полегче».

Глава ЦИК перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию.

«И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — подчеркнула Памфилова.

При этом ранее кандидаты отказались от этого предложения. Они настаивают на встрече 16 июля.

Напомним, накануне, 15 июля, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов встретился с оппозиционными кандидатами. Илья Яшин, Любовь Соболь, которым грозит снятие с выборов за поддельные подписи, пытались превратить митинг в очередную провокацию.

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что от встречи никакого конструктивного диалога можно было и не ждать, поскольку это не входило в планы кандидатов. Их целью было дискредитировать органы власти.

Кроме того, Соболь и Дмитрий Гудков ранее были пойманы на рисовке подписей. Позже выяснилось, что «независимые» кандидаты использовали данные умерших, а также вообще несуществующих людей.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #цик #памфилова #мосгордума

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