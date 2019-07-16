Как Соболь шла в МГД, нападая на беременных и используя инвалидов

Федеральное агентство новостей выпустило фильм-расследование «Анатомия протеста 15 июля» в котором журналисты подробно разобрали все методы, которыми пользовались члены команды скандально известного видеоблогера Алексея Навального, пытаясь попасть на выборы в Мосгордуму.

В частности, агентство рассказало о том, к каким средствам прибегала юрист ФБК Любовь Соболь ради достижения собственных целей. Судя по тому, что удалось узнать о методах борьбы этого кандидата, подделки подписей и подкупа избирателей ей в предвыборной гонке оказалось мало.

К примеру, ФАН-ТВ напомнило, что не так давно в популярном Telegram-канале «Выпускайте Кракена!» появился скриншот из чата команды Соболь, в котором один из участников без зазрения совести предлагал «в аренду» бабушку-инвалида. По его мнению, пожилая женщина на пикете с плакатом и в инвалидной коляске смотрелась бы очень эффектно и привлекла бы необходимое внимание.

Не чурается Соболь и давления на политических оппонентов. Так, ей удалось попросту выжать из предвыборной гонки Анну Федермессер, которая как и Соболь шла на выборы от 43-го округа. Женщина сняла свою кандидатуру из-за конфликта с Навальным и его пособницей Соболь, которые любыми средствами пытались избавиться от сильной конкуренции.

«К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова», — написала тогда в своем фейсбуке Федермессер.

ФАН-ТВ же отмечает, что команда Навального в случае не снятия Федермессер с выборов даже рассматривала вариант физического воздействия на соперницу.

От провокаций Соболь пострадала и главред RT Маргарита Симоньян, которая столкнулась с соратницей Навального в редакции «Эха Москвы». Соболь агрессивно налетела на журналистку с вопросами о мэре Москвы Сергее Собянине, отказывалась оставить в покое беременную Симонян, назойливо бегая за ней по коридору с камерой. В результате главный редактор RT была госпитализирована.