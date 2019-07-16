Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей надеется, что в ходе переговоров белорусского и российского лидеров получится выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции двух стран.

Макей предположил, что встреча будет содержательной, поскольку главам государств есть, что обсудить.

«Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции», — добавил министр.

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Россию 17-18 июля. Ранее сообщалось, что 17 июля состоится неформальная встреча с российским коллегой.