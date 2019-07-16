Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

 Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу
Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

 Закон о государственном языке вступил в силу на Украине

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

Кремль не исключает продолжения кампании по дезинформации против руководства РФ

 Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу

Младенцев в РФ будут фотографировать по ГОСТу
Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

 Закон о государственном языке вступил в силу на Украине

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине
Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Арсенал оружия изъяли у болельщиков «Ювентуса»

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

Суд в Амстердаме отложил решение по скифскому золоту

12:41   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Минск рассчитывает, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей надеется, что в ходе переговоров белорусского и российского лидеров получится выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции двух стран.

Макей предположил, что встреча будет содержательной, поскольку главам государств есть, что обсудить.

«Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции», — добавил министр.

Напомним, лидер Белоруссии Александр Лукашенко приедет с рабочим визитом в Россию 17-18 июля. Ранее сообщалось, что 17 июля состоится неформальная встреча с российским коллегой.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #политика #лукашенко #валаам

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...