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11:44   16 Июля 2019
Россия

Депутат ГД заявил, что Крымский мост неуязвим для внешнего воздействия

Депутат ГД заявил, что Крымский мост неуязвим для внешнего воздействия

Мост через Керченский пролив неуязвим для внешнего воздействия, так как имеет надежную защиту. Об этом сообщает во вторник, 16 июля, РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Таким образом российский парламентарий отреагировал на высказывание бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Напомним, последний в интервью изданию LB.ua заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» способны уничтожать любой российский военный корабль. Кроме того, Турчинов заверил, что они могут «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

Шеремет подчеркнул, что Крымский мост является стратегическим объектом, а любые провокации в отношении него будут пресекать незамедлительно.

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Автор: Алла Ларионова
#шеремет #турчинов #крымский мост

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