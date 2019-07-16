Закон о государственном языке вступил в силу на Украине

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине. Некоторые пункты документа начнут действовать в течение нескольких лет. Закон подписал в мае тогдашний президент страны Петр Порошенко.

С сегодняшнего дня, 16 июля, заседания органов госуправления обязано проходить на украинском языке. Всю документацию госструктур также необходимо составлять и публиковать на украинском языке. Сотрудники ВСУ и правоохранительных органов обязаны работать и общаться с гражданами на госязыке.

Образование в стране также будет осуществляться на украинском языке, но с некоторыми исключениями. Нововведение затронет практически все сферы деятельности: культуру, медицину, масс-медиа и прочее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал проверить документ на соответствие Конституции, но ничего не сделал.