Количество детей в приемных семьях России предложили ограничить

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева от партии КПРФ предложила ограничить количество усыновленных детей в одном семье. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости.

Как заявила Плетенева, такого законопроекта пока нет, но если он поступит в Государственную думу, она его поддержит. Эту тему ранее поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова, напомнила депутат.

«Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность», — передает РИА Новости слова Плетеневой.

Депутат также прокомментировала усыновление детей однополыми парами. Она подчеркнула, что это противоестественно, и что ребенок должен воспитываться в классической семье — с мамой и папой.

«Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь», — заявила она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что если однополые семьи начнут усыновлять детей, это может привести к вырождению человечества. Такого же мнения придерживается первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимина, которая заявила, что в России совершенно другая культура, и страна никогда не будет готова к такому шагу.