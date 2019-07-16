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11:48   16 Июля 2019
Россия

Количество детей в приемных семьях России предложили ограничить

Количество детей в приемных семьях России предложили ограничить

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетенева от партии КПРФ предложила ограничить количество усыновленных детей в одном семье. Об этом 16 июля сообщают РИА Новости. 

Как заявила Плетенева, такого законопроекта пока нет, но если он поступит в Государственную думу, она его поддержит. Эту тему ранее поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова, напомнила депутат. 

«Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность», — передает РИА Новости слова Плетеневой. 

Количество детей в приемных семьях России предложили ограничить

Депутат также прокомментировала усыновление детей однополыми парами. Она подчеркнула, что это противоестественно, и что ребенок должен воспитываться в классической семье — с мамой и папой. 

«Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь», — заявила она. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что если однополые семьи начнут усыновлять детей, это может привести к вырождению человечества. Такого же мнения придерживается первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимина, которая заявила, что в России совершенно другая культура, и страна никогда не будет готова к такому шагу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #кпрф #общество #однополые браки #усыновление

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