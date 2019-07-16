Минтруд разъяснил перенос выходных в 2020 году

В 2020 году несколько выходных дней совпадают с праздничными. Поэтому было принято решение перенести субботу 4 января и воскресенье 5 января на понедельник 4 мая и вторник 5 мая. Об этом сообщили в Минтруде.

Постановление о закреплении переноса «подлежит обязательному рассмотрению» на заседании РТК и одобрению сторонами социального партнерства — работодателями и профсоюзами.

В министерстве добавили, что правила переноса установлены российским законодательством. В статье 112 ТК РФ говорится, что нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (1-6 января и 8 января), Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), а также День народного единства (4 ноября).

В 2020 году россияне будут официально отдыхать в периоды 1–8 января, 22–24 февраля, 7–9 марта. На майских праздниках с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России — с 12 по 14 июня и 4 ноября.