Суд в Москве арестовал главу «Нового потока»

Тверской суд в Москве арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, которого подозревают в хищениях кредитных средств Сбербанка. Он отправлен в СИЗО до 12 сентября этого года, передает News.ru.

Мазурова задержали в конце минувшей недели в аэропорту Шереметьево. Он проходит по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере»). Обвинение главе «Нового потока» пока не предъявили.

Известно, что уголовное дело было возбуждено поздно вечером в пятницу, 12 июля. Защита Мазурова считает это нарушением права на защиту, так как в выходные дни получить доступ к материалам по делу физически невозможно.