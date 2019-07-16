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11:14   16 Июля 2019
Россия

Учитель химии и его супруга получили сроки за наркоторговлю в Петербурге

Учитель химии и его супруга получили сроки за наркоторговлю в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга признал учителя химии, ветеринара Дмитрия Каравайчка и его супругу, учительницу физики Диану Грибовскую виновными в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом 16 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. 

Следствие установило, что Каравайчик, будучи по образованию учителем химии, организовал вместе с супругой нарколабораторию, где пара изготавливала амфетамин. Она находилась в Выборгоском районе Ленобласти. С 2017 по 2018 год злоумышленники успели продать в Санкт-Петербурге более 1,2 килограмма запрещенного вещества. Кроме этого, подсудимую также уличили в сбыте гашиша. 

Семейная пара вину не признала. По словам Каравайчика, он изготавливал лекарственную смесь, а не амфетамин, и таким образом обманывал покупателей. Как сообщила Грибовская, в лекарственные препараты психотропные вещества им подкинули. По мнению одного из слушателей заседания, дело сфабриковано. 

Однако суд посчитал, что вина супругов доказана. Химику назначили 17 лет в колонии строго режима, а учительнице физики — 16 лет.

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #наркотики #общество #амфетамин

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