Учитель химии и его супруга получили сроки за наркоторговлю в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга признал учителя химии, ветеринара Дмитрия Каравайчка и его супругу, учительницу физики Диану Грибовскую виновными в изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом 16 июля сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие установило, что Каравайчик, будучи по образованию учителем химии, организовал вместе с супругой нарколабораторию, где пара изготавливала амфетамин. Она находилась в Выборгоском районе Ленобласти. С 2017 по 2018 год злоумышленники успели продать в Санкт-Петербурге более 1,2 килограмма запрещенного вещества. Кроме этого, подсудимую также уличили в сбыте гашиша.

Семейная пара вину не признала. По словам Каравайчика, он изготавливал лекарственную смесь, а не амфетамин, и таким образом обманывал покупателей. Как сообщила Грибовская, в лекарственные препараты психотропные вещества им подкинули. По мнению одного из слушателей заседания, дело сфабриковано.

Однако суд посчитал, что вина супругов доказана. Химику назначили 17 лет в колонии строго режима, а учительнице физики — 16 лет.