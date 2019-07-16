Китай не нашел оснований для участия в трехсторонних переговорах по ядерной сделке

Китай не видит оснований или предварительных условий для участия в обсуждении трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан во вторник, 16 июля.

Ранее агентство Reuters писало, что высокопоставленные представители США на переговорах с Россией в Женеве планируют обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с КНР. Американский лидер Дональд Трамп предлагал присоединить Китай к договору по ограничению ядерного оружия, который охватил бы все типы вооружения.

«Мы не видим никаких оснований или предварительных условий для участия Китая в таких обсуждениях», — подчеркнул дипломат

Ранее Пекин уже заявлял, что участвовать в трехсторонней сделке не станет. По словам представителя МИД, Москва также многократно «выражала понимание относительно позиции КНР по этому вопросу».