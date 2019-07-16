Сын уральского депутата сбил насмерть двух пешеходов

Смертельное ДТП произошло во вторник в селе Кунашак в Челябинской области. Автомобиль Toyota Mark II сбил насмерть двух пешеходов. За рулем оказался 20-летний сын депутата Кунашакского районного собрания, пишет «Интерфакс».

По словам очевидцев, машина значительно превысила скорость. При этом сам водитель утверждает, что он экстренно затормозил, чтобы не сбить собаку, которая выбежала на дорогу. Из-за этого машину выбросило на обочину, по которой шли мужчина и женщина. Они погибли на месте ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель находится под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые экспертизы.