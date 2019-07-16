Великобритания не отдаст Ассанжа на смертную казнь

Власти Великобритании не станут высылать главу WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где его хотят казнить. Об этом 16 июля сообщают «Известия», со ссылкой на замглавы МИД Великобритании, министра по делам Европы и Америки Алана Данкана.

По словам министра, в Великобритании беспокоятся по поводу здоровья Ассанжа. Его слова передает агентство Efe.

Компания Ассанжа три года назад опубликовала переписку НКДП США, которая повлияла на популярность кандидата от демократов Хилари Клинтон. Главе WikiLeaks с 2012 года пришлось скрываться в посольстве Эквадора в Лондоне, ведь ранее в Швеции он был обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Кроме этого, ему грозила депортация в США.

Эквадорское посольство в апреле выдало Ассанжа Великобритании. В июне Минюст США направил Британии запрос об экстрадиции журналиста. Штаты обвинили Ассанжа по 18 пунктам, в частности за шпионаж и раскрытие секретных данных. В американском минюсте отметили, что Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.