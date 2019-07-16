Новый механизм оплаты за вывоз мусора разрабатывают в России

Российский экологический оператор (РЭО) заявил, что в правительстве рассматривают новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей. Ожидается, что россияне будут платить за число баков, установленных на контейнерной площадке.

Исполнительный директор (РЭО) Алексей Макрушин заявил, что Кабмин прорабатывает механизм справедливый механизм оплаты вывоза твердых отходов. Сейчас стоимость вывоза мусора рассчитывается на основании статистических данных, отмечает «360». Тариф регионального оператора за перемещение отходов умножается на норматив накопления для жителей региона и делится на число дней. Такую схему в итоге отклонили.

По словам российского премьера Дмитрий Медведева, «система платы за мусор не до конца справедлива». Нужно переходить от норматива к оплате «по факту», отметил он. Минприроды разработало новую схему на основе количества мусорных контейнеров на каждой площадке.

«Число контейнеров станут считать исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — объяснил Маркрушин.

Общую сумму равно распределят между офисами и квартирами, обитатели которых используют контейнерную площадку.