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14:24   16 Июля 2019
Россия

Глава СПЧ предложил сделать выдворение из России мерой уголовного наказания

Глава СПЧ предложил сделать выдворение из России мерой уголовного наказания

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает сделать выдворение из России дополнительной мерой уголовного наказания. Об этом сообщил председатель Совета Михаил Федотов. Он подчеркнул, что речь идет только о гражданах других стран. Лиц без гражданства мера не должна касаться. 

«Когда мы говорим о выдворении, речь только об иностранцах. Лиц без гражданства это не коснется. Во-вторых, речь о том, чтобы выдворение использовалось как дополнительная мера наказания, так как сегодня осужденное лицо не может пребывать на территории РФ. Мы предлагаем, чтобы это решал суд, а не Минюст», —  сказал Федотов. 

По мнению членов СПЧ, мера позволит разгрузить российские колонии. 

По данным ФСИН на март 2019 года, в российских исправительных учреждениях отбывают наказание 25,7 тысяч иностранных граждан. Это составляет 5,6% от общего количества осужденных.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #федотов #общество #спч

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