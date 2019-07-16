Глава СПЧ предложил сделать выдворение из России мерой уголовного наказания

Совет по правам человека при президенте РФ предлагает сделать выдворение из России дополнительной мерой уголовного наказания. Об этом сообщил председатель Совета Михаил Федотов. Он подчеркнул, что речь идет только о гражданах других стран. Лиц без гражданства мера не должна касаться.

«Когда мы говорим о выдворении, речь только об иностранцах. Лиц без гражданства это не коснется. Во-вторых, речь о том, чтобы выдворение использовалось как дополнительная мера наказания, так как сегодня осужденное лицо не может пребывать на территории РФ. Мы предлагаем, чтобы это решал суд, а не Минюст», — сказал Федотов.

По мнению членов СПЧ, мера позволит разгрузить российские колонии.

По данным ФСИН на март 2019 года, в российских исправительных учреждениях отбывают наказание 25,7 тысяч иностранных граждан. Это составляет 5,6% от общего количества осужденных.