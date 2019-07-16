ФРГ напугала Европу «неожиданным ударом» России

РФ вооружается «запрещенными ракетами» и якобы готовится к региональная войнам в Европе. Об этом 16 июля сообщает Die Welt со ссылкой на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, бывшего замгенсека НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йохима Краузе.

«Пока наше политическое внимание приковано к климатическим изменениям, миграционному кризису, кризису в ЕС и другим проблемам, которые требуют совместного решения, Россия при Путине — абсолютно неспровоцированно — готовится к региональным войнам в Европе», — считает Краузе.

По его мнению, Россия планирует выиграть намеченные войны, угрожая применением ядерного оружия.

При этом Браус отметил, что Москва «ищет конфронтации» со странами Запада, а также пытается дестабилизировать обстановку в мире и подорвать сплоченность в НАТО, отмечает журналист издания Торстен Юнгхольт.

Авторы исследования считают, что Россия намерена атаковать Прибалтику, Черноморский регион, Украину и Польшу. Ключевую роль в конфликте придется играть ФРГ из-за географического местоположения.

Браус и Краузе отмечают, что ВС Германии должны быть готовы к выполнению сложных военных задач НАТО, а также быстро уметь приводить себя в состояние боеготовности.