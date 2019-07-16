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10:46   16 Июля 2019
Россия

Жителей Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

Жителей Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

Администрация города Сочи предупреждает жителей и туристов об угрозе формирования смерчей над Черным море. Людей призывают быть бдительными и осторожными, воздержаться от отдыха рядом с водоемами.

Ранее метеорологи сообщили, что на Сочи надвигается циклон, который принесет ливни. Все экстренные службы переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Смерчи могут формироваться до конца вторника, 16 июля, на участке Магри — Веселое. 

Кроме того, в городе объявлено экстренное предупреждение из-за возможных ливней с градом, сильного ветра и угрозы подъема рек.

Напомним, в конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за непогоды оказалась полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс «Моя Россия». 

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Автор: Виктория Разумовская
#сочи #черное море #погода #смерчи

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