Жителей Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем

Администрация города Сочи предупреждает жителей и туристов об угрозе формирования смерчей над Черным море. Людей призывают быть бдительными и осторожными, воздержаться от отдыха рядом с водоемами.

Ранее метеорологи сообщили, что на Сочи надвигается циклон, который принесет ливни. Все экстренные службы переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Смерчи могут формироваться до конца вторника, 16 июля, на участке Магри — Веселое.

Кроме того, в городе объявлено экстренное предупреждение из-за возможных ливней с градом, сильного ветра и угрозы подъема рек.

Напомним, в конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за непогоды оказалась полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс «Моя Россия».