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10:33   16 Июля 2019
Россия

Цены на сахар в РФ снизились до рекордной отметки

Цены на сахар в РФ снизились до рекордной отметки

По словам председателя правления Союза Андрея Бодина, такие снижения нетипичны для летнего месяца. Сахарный сезон традиционно начинается в августе, сейчас производители находятся как раз в окончании прошлого цикла. В это время оптовые цены растут, чтобы компенсировать затраты на хранение.

Причина снижения цен на сахар — рекордные запасы продукта в стране из-за предыдущего удачного урожая и высоких ожиданий от нового. Запасы текущего года оцениваются в 2,7 миллионов тонн, что на 200 тысяч тонн больше прошлогодних. Узбекистан, который является вторым по объемам импортером сахара РФ в этом году закупил лишь шесть тысяч тонн продукции, сведя тем самым поставки почти на нет.

Финансовый директор российского офиса компании Sucden (сахар «Услада») Глеб Тихомиров заявил об обновлении пятилетнего минимума. Так, в в июне 2016 года сахар стоил 45,1 рубля, в июне в 2018 — 32,8 рубля.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #цены #сахар

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