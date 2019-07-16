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10:20   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Команда Зеленского не исключает досрочных местных выборов

Команда Зеленского не исключает досрочных местных выборов

Возможность проведения досрочных выборов обсуждают в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 16 июля заявил представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на агентство «Укринформ».

Следующей осенью на Украине планируется провести местные выборы. 

По словам Стефанчука, пока неизвестно, пройдут ли выборы точно осенью или они будут досрочными. В офисе главы государства рассматривают разные варианты по вопросу эффективной перезагрузки всей системы, касающейся власти и человека. 

Представитель президента добавил, что команда Зеленского не заинтересована в перемене лиц в действующей системе власти. 

«Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос перемены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с кислыми огурцами, он станет кислым огурцом», — прокомментировал он. 

Ранее сообщалось, что Зеленский впервые посетил границу с Крымом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #зеленский

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