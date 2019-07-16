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10:17   16 Июля 2019
Россия

Предварительной причиной крушения самолета в Чечне называют ошибку пилота

Предварительной причиной крушения самолета в Чечне называют ошибку пилота

Причиной падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне могла стать ошибка пилота. 

По данным администрации Шелковского района самолет принадлежал местному жителю, который выращивает рис. В результате крушения пострадали четыре человека. Сам пилот, который сломал ключицу, и три жильца дома. Всех их госпитализировали. Кроме того, пострадал сам дом. Его пообещали восстановить.

Следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить причины случившегося. 

Напомним, сообщение о крушении поступило примерно в 7.58 мск. Воздушное судно врезалось в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Чудом не случился пожар.

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Автор: Виктория Разумовская
#крушение #чп #чечня #легкомоторный самолет

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