Предварительной причиной крушения самолета в Чечне называют ошибку пилота

Причиной падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне могла стать ошибка пилота.

По данным администрации Шелковского района самолет принадлежал местному жителю, который выращивает рис. В результате крушения пострадали четыре человека. Сам пилот, который сломал ключицу, и три жильца дома. Всех их госпитализировали. Кроме того, пострадал сам дом. Его пообещали восстановить.

Следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить причины случившегося.

Напомним, сообщение о крушении поступило примерно в 7.58 мск. Воздушное судно врезалось в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Чудом не случился пожар.