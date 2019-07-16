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 Пострадавшая при падении лесов школьница из Петербурга получила социальное жилье

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10:07   16 Июля 2019
Россия

Пострадавшая при падении лесов школьница из Петербурга получила социальное жилье

Пострадавшая при падении лесов школьница из Петербурга получила социальное жилье

Петербургская школьница Диана Савенкова, на которую в прошлом августе рухнули строительные леса у арки Главного штаба, получит социальное жилье. Девочка оказалась прикована к кровати из-за перелома позвоночника.

Об этом сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на маму девочки Людмилу Савенкову. По ее словам, такая новость оказалась для семьи «как снег на голову».

«Вчера я ездила в жилищный отдел администрации Пушкинского района за простой справкой, тут мне сказали, что есть возможность получить двухкомнатную квартиру в поселке Шушары», — рассказала Людмила.

Прежнее жилье школьницы тоже находится в Шушарах, но на пятом этаже, а лифта в доме нет. Для транспортировки девочки приходится нанимать носильщиков. В социальном жилье такой проблемы не будет — есть лифт.

Мама Дианы также рассказала, что сейчас девочка проходит реабилитацию в Сестрорецке, но на днях ожидается выписка. По словам Людмилы, в новой квартиры пока «голые стены». Она пообещала обустроить жилье как можно скорее.

Напомним, Диана за прошедший год перенесла ряд операций:  теперь она может недолго сидеть. Врачи ставят положительную динамику в лечении школьницы.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #петербург #социальное жилье #савенкова

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