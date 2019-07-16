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9:43   16 Июля 2019
Россия

Полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем попал на видео

Полет ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем попал на видео

Минобороны РФ опубликовало видео с двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 в небе над нейтральными водами Балтики. Ролик размещен на официальном аккаунте ведомства в YouTube.

Ранее в министерстве сообщили, что военные самолеты, прозванные летчиками «Белыми лебедями», выполнили плановый полет над Балтийским морем. На отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС Дании, Швеции и Финляндии.

Запись длится 76 секунд, на ней виден снятый с разных ракурсов ракетоносец. С борта заметно, как его сопровождает другой самолет. Отметим, все полеты дальней авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами, российские летчики не нарушают чужие границы.

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Автор: Арсений Аскольский
#минобороны #балтика #ту-160

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