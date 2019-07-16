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9:52   16 Июля 2019
Россия

Специалисты предупредили о возможной миграции медведей в Красноярском крае

Специалисты предупредили о возможной миграции медведей в Красноярском крае

Руководитель заповедника «Столбы» Вячеслав Щербаков сообщил, что из-за лесных пожаров в Тайге медведи могут выходить из мест своего обитания к населенным пунктам. 

Он отметил, что если класс пожарной опасности будет повышаться, заповедник придется на время закрыть. Там уже сейчас наблюдается задымленность, например, на реке Мана, которая находится в 50 километрах от Красноярска. 

«Медведи выходят оттуда, где были пожары, они выходят на дачные участки, много медведей мигрировало в заповедник в связи с прошлыми пожарами», — сказал Щербаков.

Напомним, 13 июля региональное управление МЧС предупредило о смоге в нескольких районах Красноярского края. Причиной задымления называются лесные пожары. В основном лес горит на севере. Спасатели тушат более 60 тысяч гектаров леса. 

Кроме того, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2.5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раза. 

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Автор: Виктория Разумовская
#красноярский край #медведи #заповедник #лесные пожары #столбы

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