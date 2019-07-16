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Пострадавшая при падении лесов школьница из Петербурга получила социальное жилье
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9:22   16 Июля 2019
Россия

Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком зарегистрировал 216 кандидатов в депутаты Мосгордумы. 27 человек получили отказ. 

Большинство окружных избирательных комиссий уже завершили свою работу. Оставшиеся в течение вторника рассмотрят документы 47 кандидатов.  Те, кому в регистрации отказали, могут попытаться оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Окончательные итоги будут обнародованы 17 июля.

Напомним, 14 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, который устроили оппозиционные кандидаты. Соратники блогера Алексея Навального провоцировали полицию и пытались призвать собравшихся действовать. В итоге сотрудники правопорядка задержали Илью Яшина, Ивана Жданова и Любовь Соболь.

Ранее Мосгоризбирком обнаружил среди их подписных листов большое количество «бракованных» подписей, которые они сдали в поддержку своего выдвижения. Чуть позже выяснилось, что подписи за них оставляли не только живые, но и мертвые, и даже никогда не существовавшие люди. 

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #мосгордума #мосгоризбирком

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