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Пострадавшая при падении лесов школьница из Петербурга получила социальное жилье
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Команда Зеленского не исключает досрочных местных выборов

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9:20   16 Июля 2019
Россия

Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Центральной России

Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Центральной России

Циклон, который принесет сильные грозовые дожди, обрушится на Центральную Россию во второй половине недели. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра во вторник, 16 июля.

Как отмечают синоптики, дожди и грозы ожидаются на большей части Центрального федерального округа (ЦФО) со среды, 17 июля. Ветер поднимается до 13-18 метров в секунду. Циклон немного ослабеет в пятницу и субботу, но дожди продолжатся.

Температура воздуха в июле остается ниже климатической нормы на несколько градусов, несмотря на небольшое потепление.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#дождь #погода #гидрометцентр #ветер

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