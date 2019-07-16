Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Центральной России

Циклон, который принесет сильные грозовые дожди, обрушится на Центральную Россию во второй половине недели. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра во вторник, 16 июля.

Как отмечают синоптики, дожди и грозы ожидаются на большей части Центрального федерального округа (ЦФО) со среды, 17 июля. Ветер поднимается до 13-18 метров в секунду. Циклон немного ослабеет в пятницу и субботу, но дожди продолжатся.

Температура воздуха в июле остается ниже климатической нормы на несколько градусов, несмотря на небольшое потепление.