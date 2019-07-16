Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции

Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он приземлился на авиабазе Мюртед.

Доставка производится по графику. При этом сколько самолетов потребуется для переброски всего необходимого имущества из состава С-400, не уточняется.

Напомним, поставки российского вооружения начались в пятницу, 12 июля. С-400 стали причиной кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона. Штаты требовали отказаться от сделки и купить американские комплексы Patriot. В противном случае Белый дом угрожал задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. О санкциях будет объявлено на следующей неделе.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Они обошлись Турции в 2,5 миллиарда долларов.