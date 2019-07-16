Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции
Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он приземлился на авиабазе Мюртед.
Доставка производится по графику. При этом сколько самолетов потребуется для переброски всего необходимого имущества из состава С-400, не уточняется.
#Видео #Эксклюзив 12 июля в рамках исполнения контрактных обязательств @mod_russia поставило в Турцию первую партию имущества из состава зенитной ракетной системы #С400 https://t.co/iiXgdP7bUk #РоссияТурция #ЗРС #ПоставкиВооружения #ПВО #Соглашения @RusEmbTurkey @MID_RF pic.twitter.com/OQhe2eduox— Минобороны России (@mod_russia) July 12, 2019
Напомним, поставки российского вооружения начались в пятницу, 12 июля. С-400 стали причиной кризиса в отношениях Анкары и Вашингтона. Штаты требовали отказаться от сделки и купить американские комплексы Patriot. В противном случае Белый дом угрожал задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. О санкциях будет объявлено на следующей неделе.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Они обошлись Турции в 2,5 миллиарда долларов.