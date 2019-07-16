Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области
Всероссийский детский лагерь «Океан» под Владивостоком примет 18 июля 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. Их ждет реабилитация и отдых.
После того, как в Иркутской области был объявлены режим ЧС, руководство лагеря незамедлительно предложило принять детей из Приангарья.
«На смене ребят ждет насыщенная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание», — отметили в администрации.
Дети смогут принять участие в тематических сменах «Дети мира», «Lifeskills», «Истоки морского братства», «Летняя арт-деревня».
Напомним, 107 населенных пунктов попали в зону паводка. Пострадали 38 тысяч человек. 25 человек стали жертвами стихии, еще восемь числятся пропавшими без вести.