Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

 Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло вдвое за сутки

Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло вдвое за сутки
Центральный рынок загорелся в азербайджанском городе Сабирабад

Центральный рынок загорелся в азербайджанском городе Сабирабад

 Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

 Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра
Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

 Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло вдвое за сутки

Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло вдвое за сутки
Центральный рынок загорелся в азербайджанском городе Сабирабад

Центральный рынок загорелся в азербайджанском городе Сабирабад

 Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

 Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра
8:35   16 Июля 2019
Россия

Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

Лагерь «Океан» примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

Всероссийский детский лагерь «Океан» под Владивостоком примет 18 июля 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области. Их ждет реабилитация и отдых.

После того, как в Иркутской области был объявлены режим ЧС, руководство лагеря незамедлительно предложило принять детей из Приангарья. 

«На смене ребят ждет насыщенная программа, мероприятия на свежем воздухе, соревнования в спортивных комплексах, пятиразовое питание», — отметили в администрации.

Дети смогут принять участие в тематических сменах «Дети мира», «Lifeskills», «Истоки морского братства», «Летняя арт-деревня».

Напомним, 107 населенных пунктов попали в зону паводка. Пострадали 38 тысяч человек. 25 человек стали жертвами стихии, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#владивосток #детский лагерь #иркутская область #океан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...