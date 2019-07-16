Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло вдвое за сутки

Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска возросло за сутки вдвое, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

В субботу МЧС сообщает о смоге в ряде городов и районов региона, в том числе в самом краевом центре. Причиной задымления являются лесные пожары как в самом крае, так и в соседней Иркутской области. В минувшее воскресенье Роспотребнадзор сообщал, что содержание частиц РМ2,5 в Красноярске превышает норму до 1,6 раза.

По данным на утро вторника, содержание взвешенных частиц фракций РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 2,9 раз, РМ10 – до 1,6 раза. Ведомство регистрирует превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2,5 до 2,8 раз, по РМ10 – до полутора раза.

При этом превышения гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака и сероводорода в воздухе Красноярска не зарегистрировано.

Всего в Красноярском крае зарегистрированы 36 лесных пожаров – в Мотыгинском, Енисейском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Абанском, Кежемском, Богучанском и Уярском районах. Общая их площадь составляет 64,7 тысячи гектаров. Ближайшее к Красноярску возгорание расположено в нескольких сотнях километрах - в Богучанском районе.