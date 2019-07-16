Более 250 человек укрываются в пунктах долговременного пребывания в Тулуне

В пунктах долговременного пребывания пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области остаются 253 человека. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что в здании общежития на улице Ватунина находятся 169 человек, в том числе 49 - дети, 11 - инвалиды. В школе-интернате № 28 на улице Горького временно проживают 84 человека, в том числе - девять детей и 15 инвалидов.

Число людей в пунктах долговременного пребывания за сутки увеличилось с 250 до 253 человек.

Согласно данным на утро вторника, в Тулуне остаются подтопленными 49 домов.

Всего за время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 школ и больницы, а также 49 участков дорог. Наводнением повреждено 22 моста.

Режим ЧС продолжает действовать на территории Иркутской области.