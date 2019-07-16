Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 250 человек укрываются в пунктах долговременного пребывания в Тулуне

Более 250 человек укрываются в пунктах долговременного пребывания в Тулуне

 Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

 Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан

Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан
Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

 Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра
Более 250 человек укрываются в пунктах долговременного пребывания в Тулуне

Более 250 человек укрываются в пунктах долговременного пребывания в Тулуне

 Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

 Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан

Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан
Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

 Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра
6:53   16 Июля 2019
Весь мир

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает творческого подхода на переговорах с КНДР.

В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что визит президента США Дональда Трампа в Южную Корею, в ходе которого он символически переступил демаркационную линию и оказался в Северной Корее, дал переговорам «новый шанс».

Глава внешнеполитического ведомства США выразил надежду, что Пхеньян придет к столу переговоров с идеями, которых в прошлый раз у них не было. Помпео отметил, что американская сторона также постарается быть более творческой.

При этом госсекретарь не уточнил, о каких идеях может идти речь. По его словам, основная цель США, которая заключается в денуклеаризации, не изменилась.

Ранее МИД КНР заявил, что США готовы укреплять координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова. В свою очередь Пекин выступает в поддержку продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #кндр #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...