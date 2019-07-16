Госсекретарь США надеется на «творческие» переговоры с Северной Кореей

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ожидает творческого подхода на переговорах с КНДР.

В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что визит президента США Дональда Трампа в Южную Корею, в ходе которого он символически переступил демаркационную линию и оказался в Северной Корее, дал переговорам «новый шанс».

Глава внешнеполитического ведомства США выразил надежду, что Пхеньян придет к столу переговоров с идеями, которых в прошлый раз у них не было. Помпео отметил, что американская сторона также постарается быть более творческой.

При этом госсекретарь не уточнил, о каких идеях может идти речь. По его словам, основная цель США, которая заключается в денуклеаризации, не изменилась.

Ранее МИД КНР заявил, что США готовы укреплять координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова. В свою очередь Пекин выступает в поддержку продолжения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.