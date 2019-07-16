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 Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

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6:18   16 Июля 2019
Россия

Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Бастрыкин назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества

Арест на имущество подозреваемых в коррупции в прошлом году был наложен на сумму более 15 миллиардов рублей, сообщил в интервью «Известиям» глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее адвокат Сергей Дрозда заявлял, что в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе был наложен арест на имущество, оцениваемого более чем в 20 миллиардов рублей.

Бастрыкин заявил газете, что при расследовании дел о коррупции в 2018 году было изъято имущества, денег и ценностей коррупционеров на сумму почти два миллиарда рублей, при этом 1,6 миллиарда были возмещены добровольно. Также в качестве меры по взыскания в прошлом году был наложен арест на имущество на сумму более 15 миллиардов рублей.

Также он отметил, что за три месяца текущего года было арестовано имущество коррупционеров на сумму более 5,3 миллиарда рублей.

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Автор: Олег Королев
#коррупция #следственный комитет

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