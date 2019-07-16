Бойцы украинской армии случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили свои в Донбассе, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, военнослужащие 35-й бригады ВСУ на минувшей неделе дважды применяли установки разминирования «УР-77» по жилым районам Докучаевска. Жертв среди мирных жителей удалось избежать лишь благодаря непрофессионализму украинских военных.

По его словам, при использовании установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, нужного для правильной работы. В процессе полета у снаряда отказал двигатель, из-за чего заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих.. В результате позиция ВСУ была полностью уничтожена: три человека погибли и 11 получили ранения и ожоги.

В ДНР неоднократно заявляли, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки. Также участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди солдат.