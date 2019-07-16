Обладающие гражданством РФ жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе, сообщает МВД РФ в ответ на запрос РИА «Новости».

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По его словам, данный вопрос носит чисто гуманитарный характер - у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в регионе переходит все границы.

В ответе МВД РФ говорится, что получить заграничный паспорт могут любые граждане РФ в любом подразделении по вопросам миграции, независимо от наличия регистрации.

В середине июня в спеццентрах селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной схеме. Документы принимаются от уполномоченных лиц республик. Процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.