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5:00   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан

Бывший украинский министр призвал власти Украины перестать недооценивать граждан

Власти Украины считают жителей страны «дебилами», заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Политик отметил, что повышение тарифов на ЖКХ является «негласным и подлым» способом ограбления жителей Украины, деньги с которого идут не только на погашение кредита Международного валютного фонда, но и руководству «Нафтогаза».

Червоненко подчеркнул, что граждане страны понимают данные нюансы. Он задался вопросом о том, когда же украинская власть перестанет «держать людей за дебилов». По его мнению, данный подход может кончится экономическим и политическим крахом.

Также экс-министр отметил, что «страшный бунт» возглавят такие активисты, как Порошенко.

Ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что жители Украины переплачивали за газ, тепло и горячую воду из-за команды экс-президента страны Петра Порошенко.

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Автор: Олег Королев
#украина #цена на газ

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